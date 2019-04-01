ENCE лидирует на PUBG Europe League по итогам второй недели

ENCE eSports стала лидером первой фазы PUBG Europe League после второй турнирной недели.

За четыре игровых дня финский коллектив заработал 144 балла. Natus Vincere набрали 105 очков но остались на 13 месте.

Россияне из Jokers заработали 108 баллов и вошли в топ-8. Последние два места турнирной таблицы занимают коллективы из СНГ CrowCrowd и M19. Суммарно за две недели они набрали 142 и 132 очка соответственно. Матчи лиги продолжатся 4 апреля.

Первая фаза PUBG Europe League проходит с 21 марта по 7 апреля. 16 участников разыгрывают четыре слота на FACEIT Global Summit и 225 тысяч долларов.