ENCE и Team Spirit победили в первых матчах на PGL Major Antwerp

Ростер финской организации ENCE и россияне из Team Spirit одержали первые победы в рамках стадии Легенд PGL Major Antwerp 2022. Матчи были проведены в формате best of 1 (матчи длинной в одну карту).

FURIA vs Team Spirit

В качестве игровой карты был выбран Nuke. Счет встречи 16-12 в пользу Team Spirit.

ENCE vs FaZe

В качестве игровой карты был выбран Mirage. Счет встречи 16-8 в пользу ENCE. Следующие матчи дня Navi против G2 и BIG против Imperial.

Команды, которые закончат стадию Легенд с результатом 3-0 по встречам, сразу пройдут в плей-офф стадию мейджора.

Матчи PGL Major Antwerp 2022 проходят с 9 по 22 мая в Бельгии. 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере 1 000 000 долларов США.