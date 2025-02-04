Электроника в России станет еще дороже, но дело не в санкциях

Россиянам пора готовиться к очередному скачку цен на электронику. Дело в том, что США собираются увеличить пошлины на импортные товары — в том числе и микросхемы.

В ответ на эту инициативу тайваньский производитель чипов TSMC заявил о повышении цен сразу на 15%. Таким образом компания хочет сократить свои расходы за счет обычных потребителей. Все это неизбежно повлечет за собой рост цен на электронику во всем мире.