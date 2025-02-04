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Сегодня, 17:35

Электроника в России станет еще дороже, но дело не в санкциях

Евгения Воскресенская
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Фото Freepik

Россиянам пора готовиться к очередному скачку цен на электронику. Дело в том, что США собираются увеличить пошлины на импортные товары — в том числе и микросхемы.

Покупатель в&nbsp;торговом центре. В 2025 году россиян ждет резкий скачок цен на электронику

В ответ на эту инициативу тайваньский производитель чипов TSMC заявил о повышении цен сразу на 15%. Таким образом компания хочет сократить свои расходы за счет обычных потребителей. Все это неизбежно повлечет за собой рост цен на электронику во всем мире.

Источник: trendforce
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