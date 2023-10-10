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Electronic Arts признали «разрушительницей» других студий

Владислав Шалганов
Корреспондент
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EA Sports FC 24.
Фото Electronic Arts

Пользователи Reddit обсудили, какие студии были разрушены из-за неудачных решений и наспех сделанных игр. Обсуждение приняло неожиданный оборот, когда оказалось, что EA разрушила сразу несколько крупных студий.

Electronic Arts.
Фото EA

Одной из таких студий стала Maxis. Из-под пера разработчиков в их лучшие времена вышла не только серия The Sims и SimCity, но и признанная игроками Spore. В 2015 году EA закрыла головную студию Maxis, а разработчиков оттуда распределили по дочерним компаниям.

Другой студией стала Visceral Games. Она была ответственной за разработку и выпуск Dead Space. В 2017-м студию закрыли из-за несоответствия современным стандартам — Visceral Games трудилась над сюжетной игрой в сеттинге Звездных Войн, а рынок тогда громили проекты с огромным открытым миром.

Также EA закрыла Westwood Studios (Dune 2, Command & Conquer), Bullfrog Productions (Theme Hospital, Dungeon Keeper) и др.

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