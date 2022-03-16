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Сегодня, 11:55

Electronic Arts отменила EA Play Live 2022

Читать «СЭ» в
EA Play Live.

Как стало известно IGN, летний эвент EA Play Live 2022 не состоится в привычном нам формате. Вместо проведения одного мероприятия, компания Electronic Arts решила периодически рассказывать о своих новинках в течение года.

«Мы любим EA Play Live, так как это наш способ общаться с нашими игроками и делиться со всеми вами новостями. Однако в этом году дела не складываются, чтобы показать вам все на одном мероприятии», — сообщает представитель EA.

Некоторые инсайдеры связывают такое решение со «со слишком скудной линейкой игр EA на этот год, которые можно показать на конференциях сторонних компаний».

Источник: https://nordic.ign.com/dead-space-4/54725/news/ea-play-live-event-wont-be-happening-this-year
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