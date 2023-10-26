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26 октября, 18:01

Electronic Arts наконец-то занялась EA Sports FC 24 — в игре исправили критические баги

Владислав Шалганов
Корреспондент
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EA Sports FC 24.
Фото Electronic Arts

Electronic Arts продолжает исправлять критические ошибки в EA Sports FC 24.

В новом патче разработчики избавились от ошибки с игровым стилем Трюкачество+, во время которой футбольный мяч прилипал к ноге футболиста, позволяя ему свободно забежать в ворота и забить гол.

Кроме того, в игре уменьшили точность акробатических ударов, исправили баги с анимацией голкиперов во время сейвов, сбалансировали точность крученых пасов и навесов, а также внесли множество других мелких изменений, включая доработку форм, стадионов, лиц футболистов и других объектов.

EA Sports FC 24 вышла 29 сентября на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Series и Switch.

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