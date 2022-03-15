Elden Ring стала крупнейшей новой IP в Европе

Как сообщается в отчете GSD, Elden Ring стала крупнейшей новой IP в Европе с релиза The Division в 2016 году.

«Игра FromSoftware лучше всего продавалась на ПК, что составляет 44 процента от общего объема продаж. Затем идет PS5 с 27 процентами, затем Xbox (16 процентов) и наконец PS4 (13 процентов). Это была самая крупная игра в Европе в феврале, и она была №1 на большинстве основных территорий, за исключением Германии, где Pok?mon Legends: Arceus была №1», — говорится в отчете.

Также в европейский топ-5 от GSD помимо Elden Ring вошли Horizon Forbidden West (2-е место), FIFA 22 (4-е место) и Dying Light 2: Stay Human (5-е место).