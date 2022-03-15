Киберспорт
Новости
Главная
Киберспорт

Сегодня, 14:53

Elden Ring стала крупнейшей новой IP в Европе

Читать «СЭ» в
Elden Ring стала крупнейшей новой IP в Европе.
Фото Elden

Как сообщается в отчете GSD, Elden Ring стала крупнейшей новой IP в Европе с релиза The Division в 2016 году.

«Игра FromSoftware лучше всего продавалась на ПК, что составляет 44 процента от общего объема продаж. Затем идет PS5 с 27 процентами, затем Xbox (16 процентов) и наконец PS4 (13 процентов). Это была самая крупная игра в Европе в феврале, и она была №1 на большинстве основных территорий, за исключением Германии, где Pok?mon Legends: Arceus была №1», — говорится в отчете.

Также в европейский топ-5 от GSD помимо Elden Ring вошли Horizon Forbidden West (2-е место), FIFA 22 (4-е место) и Dying Light 2: Stay Human (5-е место).

0
Читайте также
«Я не поехал не из-за политических моментов». Дзюба — о просьбе не вызывать его в сборную России
Дзюба отказался приезжать из-за Украины, где Головин и Миранчук. Что произошло после того, как был объявлен состав сборной России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

MY.GAMES сообщил о миграции в «Аллоды Онлайн» после запрета на оплату World of Warcraft
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости