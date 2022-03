Elden Ring снова заняла первое место в списке самых продаваемых игр и устройств Steam за неделю

Компания Valve раскрыла свой топ самых прибыльных игр и устройств в Steam за неделю (с 7 по 13 марта).

Три недели подряд первое место удерживает Elden Ring от разработчиков из From Sofrware. На втором месте расположилась портативная консоль Steam Deck. Новинки Core Keeper и WWE 2K22 стартовали с 4-го и 10-го места топа продаж.

Топ-10:

1. Elden Ring

2. Steam Deck

3. Elden Ring (другое издание)

4. Core Keeper

5. Risk of Rain 2: Survivors of the Void

6. Valve Index VR Kit

7. Red Dead Refemption 2

8. Dread Hunger

9. Dying Light 2 Stay Human

10. WWE 2K22