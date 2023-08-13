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Эксперты назвали лучшее время для покупки iPhone 15 — торопиться не стоит

Богдан Виноградов
Корреспондент
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iPhone 15.
Фото Apple

iPhone 15 выйдет уже в сентябре, но эксперты советуют не спешить с его покупкой.

В первые месяцы дождаться снижения цены точно не выйдет, а потом наступают новогодние праздники — время подарков, которыми частенько становятся новые модели айфонов. Лучшее время для приобретения новой модели — весна 2024 года: цены уже упадут, да и могут появиться варианты в других цветах.

А вот желающим заполучить предыдущую модель стоит поторопиться. Если с iPhone 14 и 14 Plus еще можно подождать сентябрьского понижения цен, то версии Pro и Pro Max, а также iPhone 12 и 13 mini имеет смысл купить уже сейчас — скорое прекращение поставок заставит цены поползти вверх.

Источник: https://9to5mac.com/2023/08/07/buy-wait-iphone-15/
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