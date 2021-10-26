Эксперт прокомментировал предложение ввести допинг-контроль для киберспортсменов

Независимый эксперт по компьютерным и видеоиграм Александр Кузьменко прокомментировал предложение проректора РТУ МИРЭА Игоря Тарасова разработать профильный федеральный закон о киберспорте, а также ввести допинг-контроль на все отечественные киберспортивные турниры.

По его словам, киберспорт и обычный спорт ничем не отличаются.

«Как у обычных футболистов есть тренировочные базы, спонсоры и форма — то же самое есть у самых наших лучших киберспортсменов. Допинг-контроль — это интересно», — цитирует RT Кузьменко.

Он отметил, что вопрос допинг-контроля — это зона ответственности самих игроков.

«Те игроки, которые играют профессионально, они уже точно не пользуются никаким допингом, потому что проблему «быстро-быстро кликать мышкой» невозможно решить стероидами», — уточнил эксперт.

Проректор РТУ МИРЭА Игорь Тарасов ранее предложил разработать профильный федеральный закон о киберспорте, а также ввести допинг-контроль на все отечественные киберспортивные турниры.