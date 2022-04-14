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Экранизация «Метро 2033» приостановлена

Пьеретта АРКАН
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Афиша игры «Метро 2033».

Продюсер Валерий Федорович в своем Telegram-канале заявил о приостановке работы над экранизацией романа Глуховского.

Над производством фильма по «Метро 2033» занималась студия 1-2-3 Production. В марте ее основатели — Валерий Федорович и Евгений Никишов — покинули студию. В будущем Валерий и Евгений планируют продолжить работу как независимые продюсеры и режиссеры.

Роман «Метро 2033» выпущен в 2005 году. В 2010 году по мотивам произведения была выпущена одноименная видеоигра, шутер от первого лица в жанре постапокалиптического шутера от первого лица с элементами survival horror и стелса.

«Книга российского автора получила международное признание и стала частью культурного кода для поклонников фантастики и геймеров всей планеты», — рассказывал ранее Федорович, в своем объявлении о съемках проекта.

Ранее «Метро 2033» пытались экранизировать в Голливуде. В 2016 году Майкл Де Лука купил права на роман и планировал запустить в производство адаптацию, но в итоге проект так и не состоялся.

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