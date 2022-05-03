EC Kyiv победили Fnatic на IEM Dallas 2022 Closed Qualifier

В первом раунде нижней сетки IEM Dallas 2022 Closed Qualifier состоялся матч между командами EC Kyiv и Fnatic. Счет встречи 2-1 в пользу EC Kyiv.

Первая карта Dust 2 — выбор EC Kyiv прошла со счетом 16-10 в пользу украинской организации. Вторая карта Inferno — выбор Fnatic закончилась со счетом 16-6 в пользу Англичан. Третья карта Ancient завершилась счетом 16-14 в пользу EC Kyiv.

Закрытые квалификации на IEM Dallas 2022 в Европе пройдут со 2 по 4 мая, участники разыграют 2 слота на Intel Extreme Masters Dallas.