Киберспорт
Новости
Главная
Киберспорт

Сегодня, 14:24

EC Kyiv победили Fnatic на IEM Dallas 2022 Closed Qualifier

Читать «СЭ» в
EC Kyiv победили Fnatic на IEM Dallas 2022 Closed Qualifier.
Фото Fnatic

В первом раунде нижней сетки IEM Dallas 2022 Closed Qualifier состоялся матч между командами EC Kyiv и Fnatic. Счет встречи 2-1 в пользу EC Kyiv.

Первая карта Dust 2 — выбор EC Kyiv прошла со счетом 16-10 в пользу украинской организации. Вторая карта Inferno — выбор Fnatic закончилась со счетом 16-6 в пользу Англичан. Третья карта Ancient завершилась счетом 16-14 в пользу EC Kyiv.

Закрытые квалификации на IEM Dallas 2022 в Европе пройдут со 2 по 4 мая, участники разыграют 2 слота на Intel Extreme Masters Dallas.

2
0
Читайте также
Россиян поддерживают почти все в теннисе. Почему так не могут фигуристы?
Нам нужна своя Лига чемпионов России. И никаких 18 клубов в РПЛ! Как пережить отлучение от еврокубков
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

CIS Rejects победили NAVI в квалификациях к ESL One Stockholm Major

Entropiq победили Copenhagen Flames на IEM Dallas 2022 Closed Qualifier
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости