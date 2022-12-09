EA Sports добавила Хасбика в видеоигру UFC 4
Компания EA Sports добавила дагестанского блогера Хасбуллу Магомедова (Хасбика) в видеоигру UFC 4.
Во внутреннем магазине игры добавлен набор «Hasbulla Vanity Bundle», который содержит маску Хасбика, а также комплекты одежды с надписями «Hasbulla Magomedov» и «Hasbulla vs Everybody» (Хасбулла против всех).
Набор с Хасбиком в игре UFC 4.
EA Sports
Теперь каждый игрок может приобрести набор и сделать из любого бойца Хасбика. Набор стал доступен после глобального обновления UFC 4, в игру также были добавлены три новых спортсмена: Мераб Двалишвили, Шавкат Рахманов и Матеуш Гамрот.
В сентябре нынешнего года Хасбик подписал 5-летний контракт с UFC, соглашение подразумевает, что блогер будет посещать турниры промоушена и участвовать в маркетинговых мероприятиях.
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