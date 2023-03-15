ЕА решил не отказываться от русских комментаторов. Генич и Черданцев озвучат новую версию игры FIFA

Комментатор Георгий Черданцев прокомментировал слухи о том, что в новой серии FIFA не будет русских комментаторов.

«Это неправда. Файлы озвучены мной и Константином Михалычем (Геничем). Должны быть осенью в новой версии», — написал Черданцев в своем Telegram-канале.

Ранее появлялась информация, что EA отказалась от российских комментаторов в FIFA 24.

Генич и Черданцев комментируют серию футбольных симуляторов с 2015 года.

EA Sports FC выйдет осенью, а первые детали EA обещает раскрыть летом.