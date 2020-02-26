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EA пропустит выставку разработчиков GDC 2020 из-за коронавируса

16:30

Electronic Arts отменила свое участие в выставке Game Developers Conference 2020 из-за вспышки коронавируса.

— Внимательно наблюдая за ситуацией вокруг коронавируса и недавними вспышками в новых регионах, мы решили предпринять дополнительные шаги по защите здоровья наших сотрудников, включая запрет на командировки, — цитирует представителя компании Cybersport.ru. — В результате этого мы отменяем наше участие в GDC и ограничиваем присутствие на всех других мероприятиях.

Game Developers Conference пройдет в Сан-Франциско с 16 по 20 марта. Ранее о своем намерении пропустить GDC 2020 объявили Sony, Facebook и Kojima Productions. Компании полностью отказались от физического присутствия на конференции, но сообщили, что проведут ряд трансляций в онлайне.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/games/news/ea-propustit-vystavku-razrabotchikov-gdc-2020-iz-za-koronavirusa

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