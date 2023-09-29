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EA FC 24 вышла и вызвала гнев игроков — симулятор ругает каждый второй геймер

Владислав Шалганов
Корреспондент
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FC 24.
Фото EA

EA FC 24 добралась до релиза в Steam и вызвала очень неоднозначные отзывы от игроков.

Игру ругают за отсутствие существенных изменений, проблемы с доступом к игре и онлайн-функциям, а также плохую оптимизацию.

«Я думал, что хуже старта FIFA 23 быть не может, но спасибо EA, вы меня переубедили. Каждый год покупаем головоломку и игру на логику «Как запустить ее в этот раз»», — отзыв одного из игроков в Steam.

EA FC 24 вышла 29 сентября на PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series, Xbox One, Android и Windows.

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