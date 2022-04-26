Джез Корден: «Режим королевской битвы в Halo Infinite — почти отдельная игра»

Редактор Windows Central рассказал о режиме королевской битвы в Halo Infinite. По его информации, в баттл-рояле будут сражения с игроками, а также и PvE.

Это не совсем традиционная королевская битва. В ней можно захватывать и удерживать точки, но как это работает вместе с кругом,пока неясно. Также известно, что студия 343 Industries тестирует режимы дуо и трио и систему возрождения союзников.

«Это почти отдельная игра, которая должна привлечь к франшизе Halo новых игроков из других популярных шутеров. Режим баттл-рояля сравним по масштабам с Warzone и над ним работают уже больше двух лет», — поделилися Джез Корден рамках подкаста The Xbox Two.

Согласно заявлению редактора, о сроках релиза пока говорить сложно. Скорее всего, он состоится не раньше третьего сезона, а сейчас в Halo Infinite только начинается второй.