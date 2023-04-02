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Сегодня, 15:29

Шкредов: «Мне без разницы против кого мы будем играть на DreamLeague Season 19»

Алина Савинова
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Профессиональный игрок в Dota 2 Антон dyrachyo Шкредов высказался о патче 7.33.

«Касательно патча я ничего не думаю, но если его выпустят за два-три дня до мейджор, то это будет некрасиво, но все будут в равных условиях», — приводит Metaratings.ru слова Шкредова.

Также dyrachyo поделился мнением о DreamLeague Season 19.

«Круто, что есть такие турниры помимо DPC. Мне без разницы против кого мы будем играть на DreamLeague Season 19, потому что выигрывать нужно каждого. Для нас каждый турнир важен», — добавил игрок.

DreamLeague Season 19 будет проходить с 9 по 23 апреля в онлайн-формате. Призовой фонд составит один миллион долларов и слоты на Riyadh Masters, на котором будет разыграно 15 миллионов.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/dyrachyo-mne-bez-raznicy-protiv-kogo-my-budem-igrat-240077/
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