Dying Light 2 получит крупный патч до конца месяца

Компания Techland в своем официальном Twitter-аккаунте раскрыла подробности о следующем крупном обновлении для Dying Light 2, которое включает в себя множество исправлений и функцию New Game Plus. Патч планируется уже к концу месяца.

Разработчики игры уже начали выпускать бесплатные обновления, включая уникальную броню и оружие, а также режим «Кошмар».

Также, Techland намекнула на «действительно сумасшедшие» идеи для потенциальных дополнений DLC для Dying Light 2 и на то, что это может даже удивить игроков.

Более подробно о патче расскажут вместе с его выходом на все платформы.