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Dying Light 2 получит крупный патч до конца месяца

Пьеретта АРКАН
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Dying Light 2 получит крупный патч до конца месяца.

Компания Techland в своем официальном Twitter-аккаунте раскрыла подробности о следующем крупном обновлении для Dying Light 2, которое включает в себя множество исправлений и функцию New Game Plus. Патч планируется уже к концу месяца.

Разработчики игры уже начали выпускать бесплатные обновления, включая уникальную броню и оружие, а также режим «Кошмар».
Также, Techland намекнула на «действительно сумасшедшие» идеи для потенциальных дополнений DLC для Dying Light 2 и на то, что это может даже удивить игроков.

Более подробно о патче расскажут вместе с его выходом на все платформы.

Источник: https://twitter.com/DyingLightGame/status/1511339506036842507?s=20&t=BMClIQPntWwPsTvO2Ip3RQ
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