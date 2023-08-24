Двух подростков ждет тюрьма — они виноваты в утечке данных о GTA 6

Двух подростков из Британии ждут серьезные тюремные сроки — их признали виновными в серии хакерских атак, связанных с утечкой данных о GTA 6.

GTA Online. Фото Rockstar Games

Арион Куртаж (ему 18 лет) и еще один подросток, чье имя не разгласили из-за возраста (17 лет) признаны виновными не только во взломе данных Rockstar, но и компаний Uber и NVIDIA. Ранее именно Куртаж «слил» кадры GTA 6 в сеть.

Суд отметил три крупных случая со взломами, когда преступники открыто хвастались своими «достижениями». Приговор преступникам огласят позже — сейчас Куртаж находится под стражей, а его сообщника успели отпустить под залог.