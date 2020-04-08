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Двух игроков в Rocket League забанили на год за умышленное поражение в матче

17:40

Два игрока австралийской команды Team Esper Эйден «delusioN» Хендри и Финли «Frenzyy» Рокач получили годовой бан на всех турнирах по Rocket League за умышленное поражение в матче, который влиял на распределение мест в плей-офф чемпионата. Об этом решении организаторы Rocket League Oceanic Championship сообщили на официальном сайте лиги.

Момент произошел в матче Team Esper против Fury. В случае победы Team Esper со счетом 3:0 или 3:1 она проходила в плей-офф. Если бы Esper выиграла у Fury со счетом 3:2, то в следующую стадию проходили Renegades. Успех Fury с любым результатом гарантировал ей проход в плей-офф.

Когда счет во встрече стал 2:2, Team Esper не стала трогать мяч в самом начале и пропустила гол уже на четвертой секунде. Комментаторы посчитали, что игроки Team Esper не хотят видеть Renegades в следующей стадии и поэтому отдают Fury победу.

После этого инцидента организация рассталась с составом по Rocket League.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/other/news/dvukh-igrokov-po-rocket-league-zabanili-na-god-za-umyshlennoe-porazhenie-v-matche

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