«Два лекаря, два дамага, два танка больше не будут нормой». Первые впечатления от альфа-версии Overwatch 2

Профессиональные игроки, игровые журналисты и блогеры опробовали закрытую альфа-версию Overwatch 2 и поделились своими впечатлениями от грядущего сиквела.

Сообщается, что в Overwatch 2 появилось довольно много изменений героев и новых карт. Новые карты выглядят яркими и живыми. Разработчикам удалось сделать игру динамичнее, но не обошлось без ряда недоработок.

Играя в матчах без рейтинга, новая композиция 5х5 показалась игрокам странной. Имея всего одного танка в команде, невероятно сложно добиться какого-либо значимого прогресса в игровом режиме.

«Еще одно важное изменение, которое я оставил напоследок, — это уменьшение размера группы в Overwatch 2 с шести до пяти человек. Очевидно, что это имеет фундаментальное значение для того, как соревновательные матчи будут ощущаться в игре. Мысль, стоящая за этим, состоит в том, чтобы немного навести порядок в действии и сделать его более читабельным, что, я полагаю, даст людям шанс сделать что-то, прежде чем их косят. И теперь он кажется более просторным, особенно на небольших, более клаустрофобных картах. Это также поднимает интересные вопросы о групповых композициях. Два лекаря, два дамага, два танка больше не будут нормой — интересно, что будет.» — сообщает журналист издания Еurogamer.

В целом впечатления от Overwatch 2 остались не как от полноценной второй части, а как от большого патча для оригинальной игры.

Многие сошлись во мнении, что прошедшее альфа-тестирование может сильно отличаться от грядущего бета-тестирования с более «живой» средой, которое должно состояться 26 апреля.