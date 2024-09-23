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Дуров сообщил, что Telegram сможет раскрыть телефоны и IP-адреса нарушителей

Руслан Минаев
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Павел Дуров.
Фото Global Look Press

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер сможет раскрывать IP-адреса и телефонные номера пользователей после обоснованных запросов соответствующих органов.

Он подчеркнул, что такие меры должны отпугнуть преступников, которые продвигают незаконные товары и услуги.

«Мы ясно дали понять, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает наши правила, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы.

Поиск в Telegram предназначен для поиска друзей и новостей, а не для продвижения незаконных товаров. Мы не позволим недобросовестным лицам поставить под угрозу целостность нашей платформы для почти миллиарда пользователей", — написал Дуров в своем Telegram-канале.

Предприниматель также заявил об обновлении условий обслуживания и политики конфиденциальности, чтобы еще больше удержать преступников от злоупотребления поиском мессенджера.

24 августа Дуров был задержан правоохранительными органами Франции. Его обвиняют в терроризме, наркоторговле, мошенничестве и отмывании денег.

В среду, 28 августа, предпринимателя за залог в размере 5 миллионов евро отпустили из зала суда после заседания длительностью более 8 часов. Ему запрещено покидать территорию Франции.

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