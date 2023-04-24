Dukalis может сыграть за cybercats на DPC 2023

Андрей Dukalis Куропаткин может сыграть во втором дивизионе DPC 2023 для Восточной Европы в составе cybercats. Об этом сообщает Cybersport.Metaratings.ru.

По информации источника, 21-летний киберспортсмен может выступить в качестве стендина за cybercats в последнем матче сезона против UALEIKUMNIHA, который пройдет 25 апреля. Отмечается, что Dukalis заменит саппорта команды Гамида jesv Гаммадова.

Ранее Куропаткин официально покинул Virtus.pro, став свободным агентом. Игрок заявлял, что имеет несколько предложений о продолжении своей карьеры.