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28 марта, 13:31

Dual sense занял первое место в голосовании за звание «лучший контроллер всех времен»

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Dual sense занял первое место в голосовании за звание «лучший контроллер всех времен».

Геймпады от Sony получили высочайшую оценку в рамках пользовательского голосования за звание лучшего контроллера всех времен, организованного Британской академией игровых искусств BAFTA Games.

Первое место на голосовании занял Dual Sense от Sony,го конкурентом в финале голосования был более ранний геймпад Dual Shock от Sony.

Премия Британской академии в области видеоигр (англ. British Academy Video Games Awards) — премия, ежегодно вручаемая организацией BAFTA лучшим разработкам компьютерной игровой индустрии. В этом году мероприятие пройдет 7 апреля.

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