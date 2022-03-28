Dual sense занял первое место в голосовании за звание «лучший контроллер всех времен»

Геймпады от Sony получили высочайшую оценку в рамках пользовательского голосования за звание лучшего контроллера всех времен, организованного Британской академией игровых искусств BAFTA Games.

Первое место на голосовании занял Dual Sense от Sony,го конкурентом в финале голосования был более ранний геймпад Dual Shock от Sony.

Премия Британской академии в области видеоигр (англ. British Academy Video Games Awards) — премия, ежегодно вручаемая организацией BAFTA лучшим разработкам компьютерной игровой индустрии. В этом году мероприятие пройдет 7 апреля.