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DreamHack Summer 2020 и DreamHack Dallas 2020 перенесли из?за коронавируса

15:59
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DreamHack Summer 2020 и DreamHack Dallas 2020 перенесли на август 2020 года из-за распространения коронавируса.

DreamHack Dallas 2020 должен был пройти с 22 по 24 мая в Техасе, а теперь состоится с 14 по 16 августа в Kay Bailey Hutchison Convention Center в Далласе. На фестивале проведут турниры по StarCraft II, MTG: Arena, Madden NFL 20 и файтингам.

DreamHack Summer 2020 был запланирован на 9-14 июня. Чемпионат перенесли на 6-9 августа, он пройдет в Йенчепинге (Швеция).

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 222 643 человек. Умерших — 9 115, выздоровевших — 84 506. В России на данный момент 147 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/other/news/dreamhack-summer-2020-i-dreamhack-dallas-2020-perenesli-iz-za-koronavirusa

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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