Dr Disrespect больше не имеет претензий к Twitch

Гай Dr Disrespect Бим сообщил в своем Twitter-аккаунте, что отказывается от претензий к стриминговой платформе Twitch. Конфликт был решен в обоюдном порядке, однако ни одна из сторон по итогу судебных разбирательств не признала вину.

В 2020 году стример был перманентно забанен на платформе без каких-либо объяснений причин. Из-за финансовых и репутационных ущербов дело перешло в суд, где продолжалось полгода. Общественности так и не была сообщена причина блокировки стримера.

В прошлом Dr Disrespect являлся разработчиком студии Sledgehammer Games. В данный момент он не планирует возвращаться на Twitch, а его профиль остается заблокированным. В данный момент стример занимается разработкой собственной игры в личной студии разработки.

Это не первая скандальная история, связанная с сервисом Twitch. В 2021 году компанию начали массово покидать сотрудники, а по заявлению Bloomberg в этом году она лишилась нескольких ключевых руководителей.