DOTA 2 никогда не была такой красивой — игру перевели на Unreal Engine 5

Ютубер Faust Jiang перенес некоторые анимации из Dota 2 на движок Unreal Engine 5.

Игра невероятно преобразилась — способности выглядят ярко, сочно и очень детализировано.

Блэкхолл от Энигмы выглядит особенно эффектно — все это благодаря реалистичной графике.

Не обошлось без минусов — окружение в игре на Unreal Engine 5 выглядит блекло и скучно. Визуальный стиль Valve определенно добавляет игре свою изюминку и уникальный визуальный стиль.