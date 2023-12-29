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Сегодня, 18:06

DOTA 2 никогда не была такой красивой — игру перевели на Unreal Engine 5

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Dota 2.
Фото Valve

Ютубер Faust Jiang перенес некоторые анимации из Dota 2 на движок Unreal Engine 5.

Игра невероятно преобразилась — способности выглядят ярко, сочно и очень детализировано.

Блэкхолл от Энигмы выглядит особенно эффектно — все это благодаря реалистичной графике.

Не обошлось без минусов — окружение в игре на Unreal Engine 5 выглядит блекло и скучно. Визуальный стиль Valve определенно добавляет игре свою изюминку и уникальный визуальный стиль.

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