Допинговый скандал добрался и до киберспорта — NAVI оштрафовали за снюс

Подразделение команды NAVI по Valorant лишилось одного из таймаутов в матче против DRX, и по весьма необычной причине.

Во всем оказался виноват снюс — сосательный табак, который закинул себе под губу Кирилл ANGE1 Карасев.

Ничего экстраординарного в этом нет — употребление табака и других содержащих никотин продуктами действительно запрещено правилами, но получилось обидно — матч NAVI все равно проиграли. В России розничная и оптовая продажа снюса запрещена.