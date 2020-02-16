Домашние матчи китайских участников Overwatch League перенесли в Сеул из-за коронавируса

Blizzard Entertainment решила перенести домашние матчи китайских команд Overwatch League в Сеул. Изначально они должны были пройти на площадках в Шанхае, Гуанчжоу и Ханчжоу, но организаторы изменили локацию из-за вспышки эпидемии коронавируса.

Администраторы Overwatch League пока не предоставили информацию о месте и датах проведения матчей китайских команд в Сеуле, однако напомнили, что все игры будут по-прежнему транслироваться на официальном канале в YouTube. Смогут ли на эти матчи прийти зрители — неизвестно, так как информация о продаже билетов тоже отсутствует.