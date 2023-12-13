До конца 2023 года в Epic Games Store можно будет бесплатно забрать 17 игр

В Epic Games Store началась новогодняя раздача игр — до конца 2023 года можно бесплатно забрать 17 проектов. Первой игрой раздачи стала Destiny 2 и три дополнения к ней — забрать их можно до 20 декабря.

В прошлом году в Epic Games Store также раздавали игры, однако тогда геймеры могли получить только 15 игр. В прошлых подарочных акциях от Epic Games Store игроки могли забрать GTA 5, Control, Vampyr и другие крупные игры.