Дмитрия из GTA 4 признали самым злым персонажем во всей серии

Голосование за самого злого персонажа серии GTA появилось на Reddit и, похоже, сообщество выбрало своего «любимчика» — в обсуждении чаще всего упоминается русский бандит Дмитрий Раскалов из четвертой части культовой игры.

Также игроки часто голосовали за Дональда Лава — персонажа из GTA 3 и GTA: Liberty City Stories. Дональд — миллиардер и владелец медиакорпораций, в свободное время балующий себя человеческим мясом и устраивающий вечеринки в моргах Либерти-сити.

Не обошли стороной и офицера Тенпенни из GTA San Andreas — продажный полицейский из Лос-Сантоса также довольно часто упоминался игроками.

С Тревором из GTA 5 ситуация получилась неоднозначной — некоторые игроки не совсем уверены в том, можно ли считать его полноценным злодеем:

«Мне не кажется, что Тревор не злой... Его просто никто не понимает» — написал один из пользователей Reddit.