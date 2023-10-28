Смит: «Условия, выдвигаемые Европейской федерацией киберспорта для восстановления членства России, непримелемы»

Президент Федерации компьютерного спорта России (ФКС) Дмитрий Смит заявил, что условия восстановления в Европейской федерации киберспорта (EEF) неприемлемы.

«Наше членство в EEF было приостановлено в мае 2022 года. Что нужно для восстановления? Завершение специальной военной операции, а также чтобы мы перестали работать с ЛНР, ДНР и другими регионами России. Естественно, для нас это неприемлемо. Поэтому было бы правильно создать свою конфедерацию», — приводит слова Смита информационное агентство ТАСС.

ФКС России продолжает быть членом Международной федерации киберспорта. 28 августа международная федерация вернула российским командам возможность выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном.