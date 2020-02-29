Для GTA Online вышло гоночное обновление в стиле «Формулы-1»

Компания Rockstar Games выпустила новое дополнение для GTA Online под названием Open Wheel Racing. Оно включает в себя семь новых трасс, два болида и апгрейды для них.

Приобрести гоночный автомобиль можно за 3 миллиона игровой валюты. Разработчики также добавили в GTA Online различные улучшения и модификации для болидов.

Ранее в GTA Online провели событие в честь Дня святого Валентина. В онлайн-режим добавили новый спортивный автомобиль The Dinka Sugoi, временно увеличили награду за несколько ограблений, а также бесплатно раздали косметические предметы.