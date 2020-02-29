Для GTA Online вышло гоночное обновление в стиле «Формулы-1»
09:15
Компания Rockstar Games выпустила новое дополнение для GTA Online под названием Open Wheel Racing. Оно включает в себя семь новых трасс, два болида и апгрейды для них.
Приобрести гоночный автомобиль можно за 3 миллиона игровой валюты. Разработчики также добавили в GTA Online различные улучшения и модификации для болидов.
Ранее в GTA Online провели событие в честь Дня святого Валентина. В онлайн-режим добавили новый спортивный автомобиль The Dinka Sugoi, временно увеличили награду за несколько ограблений, а также бесплатно раздали косметические предметы.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/games/news/dlya-gta-online-vyshlo-gonochnoe-obnovlenie-v-stile-formuly-1