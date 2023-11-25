Для фанатов «Ведьмака 3» — шлем Эредина из Дикой Охоты продают за 45 000 рублей

Широко известная в узких кругах компания Pure Arts и CD Projekt Red представили шлем Эредина Бреакк Глас, короля Дикой Охоты и главного антагониста «Ведьмака 3». Новинка выполнена в масштабе 1-к-1 — покупатель вполне может нацепить ее на голову и почувствовать себя инфернальным злодеем.

Разумеется, шлем выполнен из полимерного материала, а не стали — иначе он был бы слишком тяжелым и неудобным. Но в остальном внимание к деталям кажется безупречным. Можно даже отсоединить лицевую пластину в виде черепа.

Стоит это удовольствие 499 долларов — то есть, 44 550 рублей. Всего будет выпущено 850 обычных комплектов и 150 эксклюзивных — в комплекте с последними будет идти брошь Эредина.