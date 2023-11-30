Для Baldur's Gate 3 вышел долгожданный патч с эпилогом — он весит 160 гигабайтов

Для Baldur's Gate 3 наконец-то вышел патч, которого игроки ждали чуть ли не со дня релиза. Пятое по счету обновление серьезно улучшает производительность, позволяет управлять инвентарем сразу всех сопартийцев в лагере и добавляет новые режимы игры — «хардкорный» и «настраиваемый».

Но самое важное — в Baldur's Gate 3 наконец-то появился играбельный эпилог. Теперь сюжет не обрывается с победой над главным злодеем: спустя некоторое время герои соберутся вновь, чтобы поговорить о произошедшем и о своей жизни.

Не обошлось и без ложки дегтя — весит новый патч целых 30 гигабайтов, а для его установки понадобится еще 130. Так что обладателям небольших по объему SSD разработчики посоветовали попросту удалить игру, а затем скачать ее заново.