Disney вложила в Epic Games 1,5 миллиарда долларов — на что их потратят

Disney решила вложить в Epic Games полтора миллиарда долларов.

Fortnite. Фото Epic Games

Это значит, что теперь внутри Fortnite игроков будет ждать собственные вселенные по франшизам Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar и других.

Также в игре появится режим песочницы, в которой игроки смогут создавать уровни по любимым мультфильмам и сериалам.

Fortnite. Фото Epic Games

Кроме того, в магазине, возможно, появится кинотеатр, через который пользователи смогут смотреть проекты «мышиной» корпорации.