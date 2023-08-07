Диски в будущем исчезнут? Консоль PlayStation 6 может выйти вообще без дисковода

Информация о PlayStation 6 и новом Xbox появилась в блоге известного инсайдера и журналиста Тома Хендерсона.

В небольшой заметке он рассказал, что до него дошли слухи о выходе новых консолей от Microsoft и Sony в течение 2028 года.

По его данным, в настоящее время новую консоль Xbox и PlayStation 6 планируют выпустить без приводов для дисков. То бишь все игры для этих консолей будут распространяться исключительно в цифровом формате.

Ранее Хендерсон также рассказал о том, что Sony готовит к выпуску PlayStation 5 со съемным дисководом и более мощную версию консоли — PlayStation 5 Pro.