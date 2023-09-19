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Сегодня, 15:07

Dishonored 3, ремастеры TES 4: Oblivion и Fallout 3 — стало известно, что разрабывает Bethesda

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Skyblivion, неофициальный ремейк TES 4: Oblivion.
Фото Bethesda Softworks/TESRenewal

Судебные документы о «внутренней кухне» Microsoft продолжают радовать неанонсированными подробностями.

В частности, стало известно, что в расписании выхода игры от Zenimax (куда входит и Bethesda) присутствуют ремастеры Fallout 3 и The Elder Scrolls 4: Oblivion, а также Dishonored 3 — вероятно, производства Arkane Studios.

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Впрочем, стоит учитывать, что эти документы устарели — так, судя по ним, Starfield должна была выйти еще в 2021-м. Кроме того, еще весной этого года стало известно, что Bethesda не одобрила разработку Dishonored 3, в результате чего Arkane пришлось сосредоточиться на Deathloop и Redfall. Поэтому выход перечисленных проектов не гарантирован, не говоря уже о датах.

Но все же посмотреть на официальный ремастер Oblivion будет интересно — особенно учитывая, что энтузиасты-моддеры уже несколько лет делают неофициальный ремейк на движке Skyrim.

Источник: DTF
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