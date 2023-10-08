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Сегодня, 16:04

Diablo 4 заблокировали в российском Steam — игра так и не успела выйти

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Diablo 4.
Фото Blizzard

Blizzard возвращается в Steam — и совсем недавно в нем появилась страница Diablo 4. Впрочем, для отечественных игроков радость продлилась недолго — вчера на месте «Диаблы» появилась стандартная заглушка о недоступности товара.

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Поскольку до этого предзаказать ее было невозможно, то ничего кроме раздражения публики все это не вызвало. Diablo 4 выйдет в Steam 19 октября, но, как и раньше, желающим приобрести ее в России придется переплачивать.

Источник: TG-канал
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