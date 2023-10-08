Diablo 4 заблокировали в российском Steam — игра так и не успела выйти

Blizzard возвращается в Steam — и совсем недавно в нем появилась страница Diablo 4. Впрочем, для отечественных игроков радость продлилась недолго — вчера на месте «Диаблы» появилась стандартная заглушка о недоступности товара.

Поскольку до этого предзаказать ее было невозможно, то ничего кроме раздражения публики все это не вызвало. Diablo 4 выйдет в Steam 19 октября, но, как и раньше, желающим приобрести ее в России придется переплачивать.