Diablo 4 на время стала бесплатной

Blizzard в честь Хэллоуина открыла бесплатный доступ к Diablo 4, но есть небольшой нюанс.

Diablo 4. Фото Blizzard

Опробовать игру можно будет только до 30 октября через Battle.net. Внутри игры геймеров также будет ждать ограничение — нельзя прокачаться выше 20-го уровня. Однако весь прогресс из пробной версии можно будет перенести в полную версию. Сейчас на Diablo 4 действует скидка — игру можно купить за 4915 рублей.

Diablo 4. Фото Blizzard

Недавно Blizzard анонсировала интересный благотворительный конкурс — один из его участников сможет не только помочь тысячам нуждающихся в донорской крови, но и выиграть компьютер с необычной системой охлаждения.