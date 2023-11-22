Девушку из GTA: San Andreas превратили в реального человека

Известная «олдам» по загрузочным экранам GTA: San Andreas девушка обрела фотореалистичный облик — и все благодаря художнику Хоссейну Диба, который уже отметился 3D-артом с главными героями GTA 6.

Фото Rockstar Games/Hossein Diba

Фото Rockstar Games/Hossein Diba

Фото Rockstar Games/Hossein Diba

Фото Rockstar Games/Hossein Diba

Фото Rockstar Games/Hossein Diba

Фото Rockstar Games/Hossein Diba

Фото Rockstar Games

Фанаты до сих пор спорят, кто именно изображен на оригинальной картинке — полубезумная Каталина, появившаяся в серии еще в GTA 3, сестра главного героя Кендл Джонсон, или просто случайная девушка.