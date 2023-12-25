Девушка из России показала горячий косплей на персонажа GTA 6

Девушка под ником Nikawuw сделала косплей на привлекательную девушку в грязи из трейлера Grand Theft Auto 6.

Nikawuw. Фото Соцсети

Результат получился впечатляющим, причем впечатляют не только формы косплеерши, но и то, насколько похожим на оригинал получился образ.

Релиз GTA 6 запланирован на 2025 год — она будет временным эксклюзивом для PlayStation 5 и Xbox Series, а значит выхода игры на ПК придется подождать.

По информации инсайдеров, игру можно будет пройти за 30 часов.