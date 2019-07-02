Дэвис и Уэйд будут изображены на обложках NBA 2K20

Национальная баскетбольная ассоциация опубликовала в Twitter обложки нового баскетбольного симулятора NBA 2K20. Главным лицом стандартного издания стал форвард "Нью-Орлеана" Энтони Дэвис, а легендарного - атакующий защитник "Майами" Дуэйн Уэйд.
Релиз игры запланирован на 6 сентября этого года.
Introducing your #NBA2K20 cover athletes @AntDavis23 & @DwyaneWade! @NBA2K pic.twitter.com/uouvxqBNK7— NBA (@NBA) 1 июля 2019 г.
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