Дэвис и Уэйд будут изображены на обложках NBA 2K20

Национальная баскетбольная ассоциация опубликовала в Twitter обложки нового баскетбольного симулятора NBA 2K20. Главным лицом стандартного издания стал форвард "Нью-Орлеана" Энтони Дэвис, а легендарного - атакующий защитник "Майами" Дуэйн Уэйд.

Релиз игры запланирован на 6 сентября этого года.

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