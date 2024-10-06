Депутаты выступили против молодежного движения квадроберов

В Гусдуме готовится законопроект о запрете пропаганды «деструктивной идеологии», под понятие которой попадает и квадроберство. Об этом сообщила зампред парламентского комитета по просвещению Яна Лантратова. По ее мнению, эта субкультура «не так безобидна, как кажется на первый взгляд».

Депутат добавила, что наказание должны понести только те, кто популяризирует это движение, делая его привлекательным в глазах детей, — последние выступают лишь жертвами пропаганды. Ранее в Госдуме предлагали ввести ответственность и для родителей, вплоть до лишения родительских прав.

Квадробинг — это неофициальный вид спорта, пришедший к нам из Японии. Надевая маски и хвосты, дети и подростки имитируют движения животных.