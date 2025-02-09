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9 февраля 2025, 14:30

Депутат назвал капризы Google причиной замедления YouTube

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Андрея Свинцова

Андрей Свинцов, заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, назвал возможную причину замедления YouTube.

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По словам депутата, в неполадках видеохостинга может оказаться виновной сама корпорация Google, не следящая за своей инфраструктурой в России. Свинцов напомнил, что не существует ни одного нормативного документа, указывающего на блокировку или ограничение YouTube в стране.

Источник: Парламентская газета
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