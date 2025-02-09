Депутат назвал капризы Google причиной замедления YouTube

Андрей Свинцов, заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, назвал возможную причину замедления YouTube.

По словам депутата, в неполадках видеохостинга может оказаться виновной сама корпорация Google, не следящая за своей инфраструктурой в России. Свинцов напомнил, что не существует ни одного нормативного документа, указывающего на блокировку или ограничение YouTube в стране.