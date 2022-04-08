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Сегодня, 10:50

Датамайнеры обнаружили запуск теста мобильной версии Valorant

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Valorant.

Датамайнеры DannyINTEL и ValorLeaks опубликовали скриншоты из китайской версии Valorant для мобильных устройств на которых изображены главное меню игры, вид от первого лица на карте Ascent и экран выбора персонажей.

Согласно заявлению ValorantLeaks Riot Games начали тестирование мобильной версии Valorant в Китае.

В Июне 2021 года Riot Games анонсировала Valorant Mobile, которая была направлена на расширение аудитории игры. Никаких официальных заявлений о начале теста Riot Games не делала, о том когда мобильная версия Valorant станет доступна для остальных стран пока неизвестно.

Valorant — многопользовательская компьютерная игра, разработанная и издаваемая компанией Riot Games. Valorant является первой игрой Riot Games в жанре шутер от первого лица.

Источник: https://twitter.com/ValorLeaks/status/1512044398506295305?s=20&t=Cxqo0kGvgiVzBNj-f5HP-A
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