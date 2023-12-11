Дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 засветилась в трейлере? Фанаты обратили внимание на загадочные цифры

Внимательные геймеры разглядели в трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2 намек на дату релиза. В одной из сцен рация на столе показывает частоту 15.02, что нетрудно интерпретировать как 15 февраля.

S.T.A.L.K.E.R. 2. Фото GSC

Совпадает это и с утечкой внутренних документов студии GSC — в них окно релиза устанавливалось на 12-16 февраля.

Вспоминая недавнюю историю с футболкой из GTA: Online, шифр на которой раскрывал дату выхода трейлера, поверить в намеки совсем несложно.