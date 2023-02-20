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Сегодня, 10:51

Darkside тестируют новых игроков на две позиции

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Команда Darkside по Dota 2 планирует внести изменения в состав перед началом второго сезона DPC 2023 для Восточной Европы, сообщает Cybersport.Metaratings.ru.

По информации источника, помимо поиска игрока на позицию керри, которую ранее занимал Роман RAMZES666 Кушнарев, команда также тестирует новых кандидатов на третью позицию. С большой долей вероятности коллектив покинет Владислав DkFogas Фролов.

При этом стоит отметить, что в составе Darkside может остаться Владимир RodjER Никогосян, который отсутствовал в турнире BetBoom Universe. Ep. 1: Comics Zone, где его заменял Даниял yamich Лазебный.

По итогам первого сезона DPC-лиги Darkside заняла шестое место, одержав две победы в семи матчах. Коллектив смог сохранить прописку в первом дивизионе Восточной Европы.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/darkside-testiruyut-novykh-igrokov-na-dve-pozicii-229322/
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