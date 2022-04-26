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26 апреля, 18:11

CYXARIKI победили Chipsbl на Winline D2CL Season 10

Пьеретта АРКАН
Читать «СЭ» в
D2CL Season 10.

Российская команда KA4KANARSKIE CYXARIKI обыграла состав Chipsbl в групповой стадии Winline Dota 2 Champions League Season 10 со счетом 2:0.

Winline D2CL Season 10 проводит турнирный оператор Epic Esports Events. Мероприятие проходит в онлайне с 25 апреля по 11 мая.

На данный момент проходят групповые стадии по круговой системе, а плей-офф пройдет в формате double-elimination. Все матчи, за исключением гранд-финала, состоятся в формате bo3. Решающая игра будет в формате bo5.

Команды разыгрывают призовой фонд в размере 50 тысяч долларов.

Игровой день продолжит матч между Team Empire и No Monkey Business.

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